Мальчик травмировал пальцы на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга

Москва23 апр Вести.Маленький мальчик травмировал пальцы на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга, по данному факту организовано проведение проверки. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) РФ.

Информация о происшествии была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Предварительно установлено, что утром 23.04.2026 малолетний, поднимаясь с матерью на эскалаторе на станции метро в Центральном районе Санкт-Петербурга, сел на ступеньки и пальцами попал между ними, получив травмы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства.