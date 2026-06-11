78.ru: в Петербурге эвакуировали людей из 12 медицинских учреждений В семи районах Санкт-Петербурга эвакуировали 12 медучреждений

Москва11 июн Вести.В Санкт-Петербурге из ряда лечебных учреждений пришлось эвакуировать людей, сообщает 78.ru.

Утверждается, что в настоящее время эвакуировали 12 медицинских учреждений в семи районах города.

В списке - поликлиники, женская консультация и инфекционная больница в Петродворцовом, Выборгском, Центральном, Приморском, Невском, Адмиралтейском и Колпинском районах.

Как минимум 12 поликлиник в семи районах Петербурга эвакуировали за последние несколько часов. В медучреждения поступают сообщения о минировании говорится в публикации

По информации издания, в среду, 11 июня, на почту медицинских учреждений города были направлены сообщения с экстремистскими высказываниями о "минировании" зданий.

Пока данных о минировании не поступало, на местах дежурят силовики, в том числе – сотрудники Росгвардии.