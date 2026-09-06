Бастрыкин запросил доклад по делам о смерти двух детей в больнице Нижнего Тагила

Следком расследует смерть двух детей в больнице в Нижнем Тагиле Бастрыкин запросил доклад по делам о смерти двух детей в больнице Нижнего Тагила

Москва6 сен Вести.В Нижнем Тагиле Следственный комитет расследует обстоятельства смерти двух детей, которые могли скончаться из-за оказания ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщил Информационный центр СК РФ на платформе MAX.

В феврале текущего года полугодовалый мальчик был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Но врачи не приняли экстренных мер, включая обследование и операцию, и ребенок скончался. В тот же день в больнице умер 12-летний школьник, чья смерть также может быть связана с некачественным лечением.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования.

Председатель СК России поручил доложить по уголовным делам в связи с обращением о смерти малолетних вследствие оказания ненадлежащей медицинской помощи в г. Нижнем Тагиле говорится в публикации

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.