СК возбудил дело после смерти ребенка во время родов

В Калужской области расследуют обстоятельства смерти ребенка во время родов СК возбудил дело после смерти ребенка во время родов

Москва2 авг Вести.В Калужской области после поста в социальных сетах о смерти ребенка в одной из больниц региона Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных медиа сообщается о неверных действиях медицинского персонала во время принятия родов в одной из больниц Калужской области. По мнению заявительницы, позднее проведение операции кесарево сечение привело к тяжелой травме и последующей смерти ее ребенка говорится в сообщении

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В медучреждении изъяты документы. Для оценки качества медицинской помощи назначена экспертиза.