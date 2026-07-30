В Ставрополье задержали заведующую роддомом после смерти роженицы Заведующую роддомом задержали в Ставрополье из-за гибели роженицы и ребенка

Москва30 июл Вести.В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели роженицы и ребенка, фигуранткой которого стала заведующая родильным отделением городской больницы Железноводска, медика задержали. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным СК, 21 июля 2025 года в родильное отделение была госпитализирована женщина с высоким риском осложнения при родах. Но заведующая не перевела пациентку в специализированный стационар, где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. При этом сам роддом был закрыт на дезинфекцию.

В результате 25 июля 2025 года при проведении операции Кесарево сечение» женщина и плод погибли говорится в сообщении

В отношении заведующей возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Фигурантку задержали.

В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.