Москва30 июлВести.В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели роженицы и ребенка, фигуранткой которого стала заведующая родильным отделением городской больницы Железноводска, медика задержали. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным СК, 21 июля 2025 года в родильное отделение была госпитализирована женщина с высоким риском осложнения при родах. Но заведующая не перевела пациентку в специализированный стационар, где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. При этом сам роддом был закрыт на дезинфекцию.
В результате 25 июля 2025 года при проведении операции Кесарево сечение» женщина и плод погиблиговорится в сообщении
В отношении заведующей возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Фигурантку задержали.
В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.