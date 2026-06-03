Женщина умерла от анафилактического шока в уфимском роддоме В Уфе возбудили дело после смерти роженицы

Москва3 июн Вести.Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины в перинатальном центре в Уфе от сильнейшей аллергической реакции. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По данным следствия, в апреле этого года у 39-летней женщины после анестезии во время родов развился анафилактический шок. Ребенка удалось спасти, однако его мать умерла на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в перинатальном центре, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) говорится в сообщении

В рамках расследования будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Также будет дана оценка действиям медицинского персонала, оказывавшего помощь пациентке.