Москва3 июнВести.Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины в перинатальном центре в Уфе от сильнейшей аллергической реакции. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
По данным следствия, в апреле этого года у 39-летней женщины после анестезии во время родов развился анафилактический шок. Ребенка удалось спасти, однако его мать умерла на следующий день.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в перинатальном центре, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)говорится в сообщении
В рамках расследования будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Также будет дана оценка действиям медицинского персонала, оказывавшего помощь пациентке.