Суд огласил шокирующие детали смерти блогера после укола в ягодицу "Вся синяя": врачи дали показания по делу о гибели блогера Юлии Бурцевой

Москва5 авг Вести.5 августа в Басманном суде врачи скорой и больницы № 29 дали показания по делу о гибели блогера Юлии Бурцевой. Девушка скончалась от анафилактического шока после процедуры увеличения ягодиц 4 января 2026 года. На скамье подсудимых — 26-летняя Шоира Назуллоева, уроженка Таджикистана, без медицинского образования, вышедшая на первый рабочий день в элитную бьюти-клинику, пишет MK.RU.

Врач прибывшей бригады скорой помощи сообщила, что вызов поступил как "аллергическая реакция". По словам самой Назуллоевой, пациентка еще дышала, "но была вся синяя". Прибыв на место, медик застала Бурцеву на кушетке, а подсудимая уже проводила реанимацию.

Та часть реанимационных мероприятий, что она успела увидеть, была проведена Назуллоевой правильно. Далее сотрудники скорой помощи взяли спасение жизни женщины в свои руки: проводили дефибрилляцию и массаж сердца, вкалывали адреналин, однако у Юлии Бурцевой уже наступила клиническая смерть. говорится в материале

Вторым свидетелем выступила врач‑анестезиолог‑реаниматолог из 29‑й больницы. Она подтвердила, что пациентку доставили к ним в крайне тяжелом состоянии. Медики стационара продолжили интенсивную терапию, но и эти усилия не принесли результата.

Следующее заседание суда будет посвящено доказательствам, которые представит защита.