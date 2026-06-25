В Москве будут судить косметолога, у которой погибла пациентка

Дело московского косметолога, у которой погибла пациентка, дошло до суда В Москве будут судить косметолога, у которой погибла пациентка

Москва25 июн Вести.Утверждено обвинительное заключение по делу о смерти клиентки частного столичного косметологического центра, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Фигурантом расследования является действующая врач-хирург и врач-косметолог, которая оказывала косметологические и хирургические услуги в центре косметологии на Новослободской улице.

31 марта 2026 года … пациентке ею была оказана услуга "липоредукция", для выполнения которой применяется раствор, в состав которого входит анестетик говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В прокуратура отметили, что в должностные обязанности косметолога входила проверка концентрации препарата, однако этого сделано не было.

Также в ходе проведения операции было нарушено требование об обязательном присутствии врача-анестезиолога и врача-реаниматолога.

Обвиняемая самостоятельно приготовила раствор, ввела его в область живота пациентки, это привело к смерти женщины от острой интоксикации препаратом.

Впоследствии медик признала вину, дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу.