Причиной смерти 19-летней белгородки в Египте стала остановка сердца КП: 19-летняя белгородка умерла в Египте от резкой остановки сердца

Москва12 июл Вести.Девушка из Белгорода умерла во время отдыха в Египте из-за резкой остановки сердца, сообщает KP.RU

Трагедия произошла в конце июня, в последний день отпуска на одном из египетских курортов, куда 19-летняя россиянка приехала с семьей. Как сообщали очевидцы, днем на пляже она почувствовала резкую слабость и потеряла сознание.

Ее молодой человек, который находился рядом, позже написал в соцсетях, что у девушки произошла резкая остановка сердца сказано в публикации

Белгородку в критическом состоянии экстренно госпитализировали в одну из больниц Хургады, где врачи констатировали клиническую смерть. Какое-то время россиянка провела на ИВЛ, но затем последовала кома, которая осложнилась отеком мозга.

Родственники пытались отправить ее спецбортом с реанимационной бригадой в Россию, но 6 июля девушка умерла, так и не придя в сознание.

В медицинских документах, которые позже обнародовали близкие, был перечислен список диагнозов, которые не оставили белгородке шансов на спасение. Среди них - постреанимационный синдром, пневмония и тяжелейшее кислородное голодание тканей в сочетании с острым гастроэнтеритом.