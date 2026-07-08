Прах россиянки, отравившейся вином на Бали, переправят в Сочи через две недели

Прах отравившейся вином на Бали россиянки привезут в Сочи и отдадут ее матери Прах россиянки, отравившейся вином на Бали, переправят в Сочи через две недели

Москва8 июл Вести.Тело россиянки Анны Коростылевой, которая погибла после употребления суррогатного вина на острове Бали, кремировали, прах привезут в Сочи и передадут матери женщины, сообщает "КП"-Кубань".

Сейчас решаются формальности по отправке останков Анны на родину… Их смогут привезти в Россию через две недели пишет издание

По его данным, кремация состоялась в понедельник, 6 июля.

50-летняя Анна приехала на остров с другом Игорем из Вьетнама, чтобы провести отпуск и оформить визы. 1 июня она выпила пару бокалов местного вина, которое купила в придорожном кафе. Вечером ей стало плохо. Сначала начались рвота и слабость, а потом появились судороги, она стала падать в обморок. Анну привезли в госпиталь. Там она впала в кому и в себя больше не пришла. Врачи диагностировали у женщины острую интоксикацию. 24 июня врачи сообщили родным россиянки, что она умерла.

На тот момент долг за лечение в клинике составлял порядка 2 миллионов рублей. После переговоров сумму удалось уменьшить до 1,2 миллиона рублей. Друзья организовали сбор средств на оплату задолженности, поскольку у матери Анны (а она единственная родственница погибшей) таких денег не было. Как рассказал друг Анны Игорь Мельников, на данный момент долг перед клиникой погашен полностью.