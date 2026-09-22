Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей в ТЦ Стерлитамака

Главе СК доложат о расследовании гибели людей в торговом комплексе в Башкирии Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей в ТЦ Стерлитамака

Москва22 сен Вести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании обстоятельств гибели людей в результате пожара в торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ведомства.

Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

По факту пожара в торговом центре расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить все торговые центры.