В Башкортостане возбудили дело по факту гибели людей при пожаре в ТСК

Дело по факту гибели людей при пожаре в ТСК возбуждено в Башкортостане В Башкортостане возбудили дело по факту гибели людей при пожаре в ТСК

Москва22 сен Вести.В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек при пожаре в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке. Об этом сообщает СК.

Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту пожара в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" говорится в сообщении

Днем 22 сентября на втором этаже здания произошло возгорание. По предварительным данным, погибли три человека, есть пострадавшие.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД, МЧС, а также других экстренных служб. После завершения осмотра места ЧП будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины возгорания и смерти людей. Также будет дана правовая оценка действиям ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте лиц.