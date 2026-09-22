ИС "Вести": в горящем ТСК "Солнечный" в Стерлитамаке не сработала сигнализация

Сотрудница ТСК в Стерлитамаке заявила, что пожарная сигнализация не работала ИС "Вести": в горящем ТСК "Солнечный" в Стерлитамаке не сработала сигнализация

Москва22 сен Вести.Пожарная сигнализация не сработала во время возгорания в здании торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, заявила в беседе с ИС "Вести" сотрудница ТСК.

По ее словам, ЧП произошло, предположительно, из-за короткого замыкания в магазине одежды. Когда началось задымление, системы оповещения молчали.

Также женщина утверждает, что людям пришлось выбираться на воздух через коридоры, заставленные шкафами. Известно, что, спасаясь, некоторые выпрыгивали из окон.

В результате пожара погибли четыре человека, столько же пострадали. Возбуждено уголовное дело.