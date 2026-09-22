Москва22 сенВести.Пожарная сигнализация не сработала во время возгорания в здании торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, заявила в беседе с ИС "Вести" сотрудница ТСК.
По ее словам, ЧП произошло, предположительно, из-за короткого замыкания в магазине одежды. Когда началось задымление, системы оповещения молчали.
Также женщина утверждает, что людям пришлось выбираться на воздух через коридоры, заставленные шкафами. Известно, что, спасаясь, некоторые выпрыгивали из окон.
В результате пожара погибли четыре человека, столько же пострадали. Возбуждено уголовное дело.