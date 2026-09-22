Водитель "Газели" спас нескольких человек из горящего ТЦ в Стерлитамаке

В Стерлитамаке водитель подогнал "Газель", чтобы спасти людей Водитель "Газели" спас нескольких человек из горящего ТЦ в Стерлитамаке

Москва22 сен Вести.Очевидцы помогали спасать людей из горящего торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, один из них подогнал "Газель" для эвакуации людей, передает корреспондент ИС "Вести".

В первые минуты пожара волонтерами становились случайные очевидцы. Они натягивали покрывала, чтобы спасти тех, кто был внутри. Люди выпрыгивали прямо из окон горящего здания. Местные водители подогнали "Газель", чтобы помочь эвакуироваться заложникам огненной стихии сказано в сообщении

В результате пожара, по последним данным, погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, она находится в реанимации. Остальные – в состоянии средней тяжести.

Возгорание было локализовано на площади 2,1 тысячи квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано.

По факту трагедии СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.