Уголовное преследование может грозить владельцам сгоревшего ТЦ в Стерлитамаке Владельцам сгоревшего ТЦ в Стерлитамаке может грозить лишение свободы

Москва22 сен Вести.Собственникам сгоревшего торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, в котором погибли четыре человека, может грозить лишение свободы до 10 лет. Об этом "Абзацу" рассказал адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, произошедшая 22 сентября трагедия напоминает пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Здесь можно говорить про статью 238 Уголовного кодекса, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и лишение свободы сроком до десяти лет. Кроме того, на владельца торгового комплекса может быть возложена обязанность совершить компенсацию всем пострадавшим и потерпевшим, то есть материальная ответственность сказал адвокат

Багатурия добавил, что отягчающим обстоятельством сможет стать, в частности, коррумпирование сотрудников пожарного надзора или отсутствие реакции на предписания.

Квалификация действий администрации ТЦ не изменится в сторону ужесточения даже в случае новых летальных исходов среди госпитализированных граждан, так как статья изначально предусматривает предельные санкции при наличии двух и более жертв.