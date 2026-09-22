Пожар с погибшими в Стерлитамаке: что известно к этому часу Появились кадры пожара в ТЦ в Стерлитамаке

Москва22 сен Вести.В результате пожара в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Пожар в четырехэтажном ТСК на улице Коммунистическая в Стерлитамаке произошел днем 22 сентября. По словам очевидцев, заблокированные огнем люди выпрыгивали из окон. Кадры с места ЧП появились в распоряжении ИС "Вести".

Первоначально сообщалось о троих погибших, однако затем количество жертв увеличилось до четырех. В их числе оказались три родные сестры, которые выбирали своей маме подарок. Женщин привез в торговый центр супруг одной из них. Сейчас мужчина находится в сильном шоке, с ним работают психологи.

Как сообщал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, в ГКБ № 1 города Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из них в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние трех других, в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа и 16-летней девочки, оценивается как средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По данным МЧС, площадь огня составила около 2,1 тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Глава башкирии Радий Хабиров поручил проверить все торговые центры в республике.

Адвокат Вадим Багатурия отметил, что собственникам здания может грозить уголовное ответственность и лишение свободы на срок до 10 лет.

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов заявил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Город полностью возьмет на себя организацию похорон.