Мэр Стерлитамака: родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь

Семьям погибших при пожаре в Стерлитамаке окажут помощь Мэр Стерлитамака: родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь

Москва22 сен Вести.Количество погибших при пожаре в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке увеличилось до четырех, сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов.

Он отметил, что находится на месте трагедии.

К сожалению, по предварительной информации, четыре человека погибли. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также есть пострадавшие, им сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь сказано в сообщении

По данным ГУ МЧС по Башкирии, четверо пострадавших были госпитализированы, еще одна женщина обратилась за медпомощью самостоятельно. Из горящего здания были эвакуированы 17 человек, включая одного ребенка.

Открытое горение ликвидировано на площади 2,1 тысячи квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются.

Возгорание на улице Коммунистической произошло днем 22 сентября, во вторник. По последним данным, погибли четыре человека, столько же пострадали.

Как заявила ИС "Вести" сотрудница заявила, что сигнализация в ТСК не работала, а людям пришлось пробираться на воздух через заставленные мебелью коридоры. Кто-то прыгал из окон.