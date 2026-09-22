Четыре человека пострадали в результате пожара в ТЦ "Солнечный" в Стерлитамаке

В результате пожара в Стерлитамаке пострадали 4 человека, один в реанимации Четыре человека пострадали в результате пожара в ТЦ "Солнечный" в Стерлитамаке

Москва22 сен Вести.Четыре человека пострадали в результате пожара в здании торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

На данный момент в ГКБ № 1 города Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из них в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние трех других, в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа и 16-летней девочки, оценивается как средней степени тяжести написал министр в мессенджере МАХ

Он отметил, что держит ситуацию на контроле.

Возгорание началось в кирпичном четырехэтажном здании на улице Коммунистической. Чтобы спастись, люди прыгали из окон. На месте работают пожарные расчеты.

По последним данным, три человека погибли.