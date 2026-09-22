Москва22 сенВести.Количество погибших в результате пожара в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке выросло до 4 человек, сообщили в ГУ МЧС РФ по Башкирии.
К сожалению, пострадало 8 человек, из которых 4 погибших и 4 госпитализированыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Три женщины и 16-летняя девочка-подросток госпитализированы в горбольницу №1, одна из пациенток находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Чтобы спастись, люди прыгали из окон горящего здания, им помогали очевидцы. Возбуждено уголовное дело.