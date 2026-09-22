Baza: на пожаре в ТСК "Солнечный" в Стерлитамаке погибли три сестры

На пожаре в Стерлитамаке погибли три сестры, выбиравшие подарок маме Baza: на пожаре в ТСК "Солнечный" в Стерлитамаке погибли три сестры

Москва22 сен Вести.В результате пожара в здании торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке погибли три сестры, они выбирали подарок своей маме на день рождения. Об этом сообщает Baza.

Погибшие в пожаре три сестры из Стерлитамака выбирали в ТЦ подарок маме на день рождения… Предварительно, их привез в ТЦ один из супругов сестер. Мужчина сейчас находится в состоянии сильного шока, с ним работают врачи говорится в сообщении источника

Отмечается, что у девушек было собственное ателье, расположенное в этом здании.

Возгорание на улице Коммунистической произошло днем 22 сентября, во вторник. По последним данным, погибли четыре человека, столько же пострадали.

Как заявила ИС "Вести" сотрудница заявила, что сигнализация в ТСК не работала, а людям пришлось пробираться на воздух через заставленные мебелью коридоры. Кто-то прыгал из окон.