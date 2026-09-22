Торговые центры проверят по поручению главы Башкирии после пожара в ТЦ

Глава Башкирии дал поручение проверить торговые центры после пожара в ТЦ Торговые центры проверят по поручению главы Башкирии после пожара в ТЦ

Москва22 сен Вести.Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям соберется сегодня в связи с пожаром в торговом центре в Стерлитамаке. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он также дал поручение проверить все торговые центры в регионе.

Поручаю всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии заявил глава республики

Радий Хабиров также сообщил, что ликвидация пожара в ТСК "Солнечный" продолжается. На данный момент ликвидировано открытое горение.

Ранее сообщалось, что количество погибших в пожаре выросло до четырех человек.