Москва22 сенВести.Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям соберется сегодня в связи с пожаром в торговом центре в Стерлитамаке. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он также дал поручение проверить все торговые центры в регионе.
Поручаю всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедиизаявил глава республики
Радий Хабиров также сообщил, что ликвидация пожара в ТСК "Солнечный" продолжается. На данный момент ликвидировано открытое горение.
Ранее сообщалось, что количество погибших в пожаре выросло до четырех человек.