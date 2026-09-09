Доклад о расследовании убийства женщин в Дагестане будет представлен главе СК

Бастрыкину доложат о расследовании убийства матери и дочери в Дагестане Доклад о расследовании убийства женщин в Дагестане будет представлен главе СК

Москва9 сен Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об убийстве двух женщин в Дагестане, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Республике Дагестан Супруну А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в одном из ресторанов Хасавюрта. Предположительно, между фигурантом и его бывшего женой произошел конфликт, в ходе которого он сначала застрелил ее, а потом открыл огонь в сторону ее дочери. Экс-супруга погибла на месте, девушку успели госпитализировать, но врачам не удалось ее спасти.