Москва9 сенВести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об убийстве двух женщин в Дагестане, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Республике Дагестан Супруну А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло в одном из ресторанов Хасавюрта. Предположительно, между фигурантом и его бывшего женой произошел конфликт, в ходе которого он сначала застрелил ее, а потом открыл огонь в сторону ее дочери. Экс-супруга погибла на месте, девушку успели госпитализировать, но врачам не удалось ее спасти.