Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в ресторане в Хасавюрте

После убийства двух женщин в ресторане в Дагестане возбудили дело Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в ресторане в Хасавюрте

Москва9 сен Вести.В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту убийства двух женщин в ресторане, сообщает СУ СК России по Республике Дагестан.

Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) говорится в сообщении ведомства

По данным следствия, 8 сентября, в одном из городских кафе мужчина из‑за внезапной ссоры несколько раз выстрелил из неизвестного огнестрельного оружия в двух женщин. Одна из них умерла прямо на месте, вторую успели доставить в больницу, но спасти не удалось — она скончалась от ран.

Подозреваемого задержали. Сейчас следователи выясняют все детали и обстоятельства случившегося.