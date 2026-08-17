В Буйнакском районе 38-летний местный житель расстрелял двух мужчин из ружья

В Буйнакске мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья В Буйнакском районе 38-летний местный житель расстрелял двух мужчин из ружья

Москва17 авг Вести.В Буйнакском районе Дагестана 38-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья двух человек. Об этом сообщило СУ СК России по республике на платформе MAX.

Отмечается, что конфликт произошел у Гимринского тоннеля ночью 16 августа. Между двумя компаниями местных жителей разгорелась стычка из-за личной неприязни. В ходе разбирательства один из мужчин получил травмы. После этого злоумышленник взял оружие, вернулся на место и не менее пяти раз прицельно выстрелил в двух мужчин.

38-летний мужчина, вооружившись охотничьим гладкоствольным ружьем, вернулся на место происшествия, где произвел не менее пяти прицельных выстрелов в сторону двух мужчин. В результате потерпевшим причинены огнестрельные ранения различных частей тела. говорится в публикации

Пострадавших доставили в больницу – сейчас их жизни вне опасности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.