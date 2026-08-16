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В Буйнакске подстрелили двоих мужчин В Буйнакске подстрелили двоих мужчин, организована проверка

Москва16 авг Вести.В Буйнакске подстрелили двоих мужчин, по факту произошедшего организовано проведение процессуальной проверки. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Дагестан.

Рано утром 16 августа двое пострадавших, мужчины 1975 и 1997 гг.р., были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий получения мужчинами огнестрельных ранений, а также лиц, причастных к произошедшему говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту инцидента организована процессуальная проверка.