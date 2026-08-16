Москва16 авгВести.В Буйнакске подстрелили двоих мужчин, по факту произошедшего организовано проведение процессуальной проверки. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Дагестан.
Рано утром 16 августа двое пострадавших, мужчины 1975 и 1997 гг.р., были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий получения мужчинами огнестрельных ранений, а также лиц, причастных к произошедшемуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту инцидента организована процессуальная проверка.