Москва13 авгВести.В Дагестане мужчину подстрелили на охоте, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, вечером 12 августа 55-летний житель Дагестана с двумя знакомыми, вооружившись охотничьим огнестрельным оружием, направились на охоту на территорию государственного природного заказника регионального значения "Каякентский".
В местности Чирми … мужчина, осуществляя охоту с использованием принадлежащего ему на законных основаниях охотничьего оружия, произвел не менее 4 выстрелов в направлении … диких кабанов, не убедившись в отсутствии людейговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате сквозное ранение в голову получил мужчина, находившийся на линии огня. Пострадавший скончался на месте.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего, продолжается работа по закреплению доказательств.