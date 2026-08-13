В Дагестане мужчину подстрелили на охоте, возбуждено уголовное дело

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте В Дагестане мужчину подстрелили на охоте, возбуждено уголовное дело

Москва13 авг Вести.В Дагестане мужчину подстрелили на охоте, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, вечером 12 августа 55-летний житель Дагестана с двумя знакомыми, вооружившись охотничьим огнестрельным оружием, направились на охоту на территорию государственного природного заказника регионального значения "Каякентский".

В местности Чирми … мужчина, осуществляя охоту с использованием принадлежащего ему на законных основаниях охотничьего оружия, произвел не менее 4 выстрелов в направлении … диких кабанов, не убедившись в отсутствии людей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате сквозное ранение в голову получил мужчина, находившийся на линии огня. Пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего, продолжается работа по закреплению доказательств.