Москва8 авгВести.На территории зоны отдыха "Усадьба 79" в Кизляре мужчина прыгнул в водоем с береговой линии, он получил смертельные травмы. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан в мессенджере MAX.
Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели мужчины 1999 года рождения в результате прыжка в воду.
Мужчина был доставлен в реанимационное отделение Кизлярской центральной городской больницы, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалсяотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.