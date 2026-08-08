В Дагестане проводится проверка после смертельного прыжка в воду мужчины

Мужчина в Дагестане прыгнул в водоем и умер, проводится проверка В Дагестане проводится проверка после смертельного прыжка в воду мужчины

Москва8 авг Вести.На территории зоны отдыха "Усадьба 79" в Кизляре мужчина прыгнул в водоем с береговой линии, он получил смертельные травмы. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан в мессенджере MAX.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели мужчины 1999 года рождения в результате прыжка в воду.

Мужчина был доставлен в реанимационное отделение Кизлярской центральной городской больницы, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.