В Дагестане третьи сутки ищут туриста из Омска, утонувшего в водохранилище

В Дагестане 3-й день ищут туриста из Омска, утонувшего в водоеме в селе Сегелер В Дагестане третьи сутки ищут туриста из Омска, утонувшего в водохранилище

Москва1 авг Вести.В Дагестане третьи сутки ищут туриста из Омска, утонувшего в водохранилище при катании на сапборде. Об этом сообщило региональное МЧС.

Трагедия произошла в селе Сегелер. По словам свидетелей, 34-летний мужчина катался на сапборде в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть.

Поиски осложняются сложными условиями: глубина водоема составляет 5–8 м, дно сильно заилено, а видимость под водой практически нулевая говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В поисках задействованы 5 спасателей, 10 местных жителей, а также моторная лодка «Бестер-450» и надувная лодка.