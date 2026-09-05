Москва5 сенВести.В Свердловской области задержан житель города Тавда по подозрению в убийстве двух женщин. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) России.
В ночь на 4 сентября 2026 года в крытой ограде дома в городе Тавде обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. В результате комплекса неотложных мероприятий задержан подозреваемый - 34-летний местный жительговорится в канале ведомства на платформе MAX
Возбуждено уголовное дело. Точные причины и обстоятельства убийства выясняются.
СК намерен в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.