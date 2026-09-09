В Дагестане мужчина застрелил бывшую жену и ее дочь из-за неподходящей работы

Житель Дагестана выстрелил в бывшую жену и ее дочь из-за работы в ресторане В Дагестане мужчина застрелил бывшую жену и ее дочь из-за неподходящей работы

Москва9 сен Вести.В Хасавюрте в одном из ресторанов произошел конфликт между мужчиной и его бывшей женой, которая там работала сообщает РЕН ТВ.

Мужчина требовал, чтобы женщина уволилась из заведения. Он утверждал, что такая работа позорит семью, и настаивал, чтобы Сурмият занялась воспитанием их пяти несовершеннолетних детей говорится в сообщении

Когда женщина отказалась, бывший муж достал пистолет и несколько раз выстрелил ей в спину. На помощь матери бросилась ее 23-летняя дочь, работавшая в том же ресторане. Мужчина выстрелил и в нее. Его бывшая жена погибла на месте, девушка скончалась в больнице.

Нападавшего задержали. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции.