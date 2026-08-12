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Мужчина зарезал попутчицу на дороге в Архангельской области Водитель зарезал 61-летнюю попутчицу в Архангельской области

Москва12 авг Вести.В Архангельской области мужчина зарезал 61-летнюю женщину, которую он согласился подвезти. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла в Новодвинске.

По версии следствия, утром 11 августа между 32-летним подозреваемым и незнакомой ему женщиной, которую он согласился подвезти, произошел словесный конфликт. Тогда мужчина нанес удары ножом в область лица и шеи потерпевшей, которая впоследствии скончалась на месте.

Подозреваемый скрылся, предприняв меры к сокрытию улик. На автомойке его задержали сотрудники полиции … [Мужчина] дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.

Устанавливаются все обстоятельства, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.