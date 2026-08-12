Москва12 авгВести.В Архангельской области мужчина зарезал 61-летнюю женщину, которую он согласился подвезти. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла в Новодвинске.
По версии следствия, утром 11 августа между 32-летним подозреваемым и незнакомой ему женщиной, которую он согласился подвезти, произошел словесный конфликт. Тогда мужчина нанес удары ножом в область лица и шеи потерпевшей, которая впоследствии скончалась на месте.
Подозреваемый скрылся, предприняв меры к сокрытию улик. На автомойке его задержали сотрудники полиции … [Мужчина] дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Отмечается, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.
Устанавливаются все обстоятельства, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.