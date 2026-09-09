В Хасавюрте предъявлено обвинение мужчине, убившему двух женщин

Мужчине, убившему бывшую жену и ее дочь в Хасавюрте, предъявлено обвинение В Хасавюрте предъявлено обвинение мужчине, убившему двух женщин

Москва9 сен Вести.Мужчине, убившему бывшую жену и ее 23-летнюю дочь в одном из ресторанов в Хасавюрте, предъявлено обвинение по двум статьям. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) говорится в сообщении

Мужчину задержали изъяли у него огнестрельное оружие, которое использовалось при совершении преступления.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана застрелил бывшую жену и ее дочь из-за работы в ресторане.