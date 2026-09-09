В Хабаровском крае ревнивец расправился с любовником бывшей жены В Хабаровском крае мужчина зарезал нового возлюбленного экс-жены

Москва9 сен Вести.Следователи предъявили жителю Комсомольска-на-Амуре обвинение в убийстве нового возлюбленного его бывшей супруги, фигуранта арестовали. Об этом сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в ночь на 6 сентября 39-летиний мужчина узнал от своего сына, что его бывшая жена нередко распивает спиртное с их общим знакомым, который остается с ней на ночь. После этого фигурант решил отомстить оппоненту и приехал к дому экс-супруги.

Злоумышленник проник в дом через открытое окно, взял на кухне нож и подойдя к кровати, где спал мужчина, нанес ему удар в область груди. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте сказано в сообщении

После совершения преступления он скрылся, а нож выбросил по дороге. Мужчину задержали спустя несколько часов дома у знакомого.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело об убийстве. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.