В Марий Эл ревнивец насмерть забил оппонента молотком Житель Марий Эл из ревности насмерть забил знакомого молотком

Москва31 июл Вести.В Марий Эл арестовали местного жителя, которого считают причастным к убийству знакомого молотком на почве ревности. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По версии следствия, вечером 28 июля в поселке Морки между двумя мужчинами произошел конфликт на почве ревности и неприязненных отношений.

В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удары ножом и молотком. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался сказано в сообщении

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве. По ходатайству следователя суд арестовал фигуранта.