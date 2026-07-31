Москва31 июлВести.В Марий Эл арестовали местного жителя, которого считают причастным к убийству знакомого молотком на почве ревности. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
По версии следствия, вечером 28 июля в поселке Морки между двумя мужчинами произошел конфликт на почве ревности и неприязненных отношений.
В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удары ножом и молотком. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончалсясказано в сообщении
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве. По ходатайству следователя суд арестовал фигуранта.