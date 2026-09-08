Москва8 сен Вести.Ранее судимый 33-летний житель Биробиджана арестован за убийство и расчленение женщины. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО).

Как установлено, вечером 5 сентября обвиняемый, ехавший по Биробиджану на автомобиле, увидел незнакомку и решил ее подвезти. Затем он пригласил женщину к себе домой, где они стали распивать алкоголь.

Во время распития между ними произошел беспочвенный конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил женщину. Испугавшись ответственности, он решил скрыть следы преступления, для чего разделил тело на фрагменты, которые спрятал в различных местах города говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время фигурант арестован, ему предъявлено соответствующее обвинение. Продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.