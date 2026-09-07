Москва7 сен Вести.Житель Биробиджана 33 лет подозревается в убийстве и расчленении своей знакомой, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в ночь на 6 сентября 2026 года подозреваемый распивал спиртное в своей квартире в городе Биробиджане вместе со своей новой знакомой. Во время распития между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил женщину. Испугавшись ответственности, он решил скрыть следы преступления, для чего разделил тело на фрагменты, которые спрятал в различных местах города