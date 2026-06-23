Хабаровчанин из-за ревности ударил подругу в лицо, от чего она позже скончалась

Хабаровчанин подозревается в ударе, повлекшем смерть его подруги Хабаровчанин из-за ревности ударил подругу в лицо, от чего она позже скончалась

Москва23 июн Вести.Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом возбуждено в отношении 42-летнего жителя Хабаровска, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в конце мая в строительном вагончике, стоящем на стройке на улице Панфиловцев. Компания хабаровчан распивала там алкоголь.

В ходе распития злоумышленник, приревновав подругу, нанес ей удар кулаком в область лица. Продолжая употребление спиртного, компания переместилась по месту жительства потерпевшей, где подозреваемый с ней помирился, после чего гости покинули помещение. Вернувшись на утро, гости обнаружили тело женщины. Смерть потерпевшей наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы отметили в пресс-службе

Мужчина арестован, ведется следствие.