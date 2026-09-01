Москва1 сенВести.Во вторник, 1 сентября, в Южно-Сахалинске мужчина незаконно удерживал в квартире знакомую и зарезал ее. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.
Уточняется, что местный житель угрожал 44-летней знакомой оружием и не выпускал ее из квартиры. Фигурант нанес жертве многочисленные ножевые ранения, она скончалась.
Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства и совершения противоправных действий в отношении жительницы Сахалинской областиотмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном лишении свободы.