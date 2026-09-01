В больнице на Сахалине скончалась женщина, которую держал в заложниках знакомый

Женщина, взятая в заложники знакомым на Сахалине, скончалась в больнице В больнице на Сахалине скончалась женщина, которую держал в заложниках знакомый

Москва1 сен Вести.Женщина, которую знакомый держал в заложниках в квартире, умерла в больнице Южно-Сахалинска. Об этом сообщает управление СК России по Сахалинской области в Telegram-канале.

Женщина, пострадавшая в результате нападения в квартире на улице Физкультурной, скончалась в больнице говорится в публикации

Ранее стало известно, что 47-летний мужчина незаконно удерживал в квартире дома в Южно-Сахалинске свою 44-летнюю знакомую. При этом он нанес ей не менее пяти ножевых ранений. Правоохранители задержали агрессора и освободили заложницу, ее увезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.