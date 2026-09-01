Москва1 сенВести.Женщина, которую знакомый держал в заложниках в квартире, умерла в больнице Южно-Сахалинска. Об этом сообщает управление СК России по Сахалинской области в Telegram-канале.
Женщина, пострадавшая в результате нападения в квартире на улице Физкультурной, скончалась в больницеговорится в публикации
Ранее стало известно, что 47-летний мужчина незаконно удерживал в квартире дома в Южно-Сахалинске свою 44-летнюю знакомую. При этом он нанес ей не менее пяти ножевых ранений. Правоохранители задержали агрессора и освободили заложницу, ее увезли в больницу.
Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.