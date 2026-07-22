Москва22 июлВести.Девушка, получившая ранения в результате атаки на складской комплекс в Краснодаре, скончалась в больнице, сообщил в MAX губернатор Вениамин Кондратьев.
По данным главы региона, еще трое пострадавших остаются в больницах, шесть человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Как мне доложили на оперативном штабе, пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке. Часть транспорта отправят на ремонтзаявил губернатор
Вениамин Кондратьев также отметил, что дал поручение главам муниципалитетов помочь жителям в восстановлении поврежденных домов в Краснодаре и Динском районе.
Ранее сообщалось, что 22 июля украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Краснодаре. Было известно о 10 пострадавших, на месте ЧП возник пожар.