Умерла девушка, пострадавшая при атаке на складской комплекс в Краснодаре

Пострадавшая при атаке на складской комплекс в Краснодаре умерла в больнице Умерла девушка, пострадавшая при атаке на складской комплекс в Краснодаре

Москва22 июл Вести.Девушка, получившая ранения в результате атаки на складской комплекс в Краснодаре, скончалась в больнице, сообщил в MAX губернатор Вениамин Кондратьев.

По данным главы региона, еще трое пострадавших остаются в больницах, шесть человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Как мне доложили на оперативном штабе, пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт заявил губернатор

Вениамин Кондратьев также отметил, что дал поручение главам муниципалитетов помочь жителям в восстановлении поврежденных домов в Краснодаре и Динском районе.

Ранее сообщалось, что 22 июля украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Краснодаре. Было известно о 10 пострадавших, на месте ЧП возник пожар.