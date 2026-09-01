Мужчина взял знакомую в заложники и удерживал в квартире в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске мужчина взял знакомую в заложники и удерживал в квартире Мужчина взял знакомую в заложники и удерживал в квартире в Южно-Сахалинске

Москва1 сен Вести.В Южно-Сахалинске мужчина взял женщину в заложники и удерживал в квартире на 6 этаже. Об этом сообщает издание "Советский Сахалин".

Уточняется, что инцидент произошел в доме 12 на улице Физкультурной.

По имеющимся у редакции сведениям, в одной из квартир на последнем, 6 этаже дома, удерживается заложница говорится в публикации

Судя по всему, в заложники мужчина взял свою знакомую.

В тексте отмечается, что людей не впускают в подъезды дома и не выпускают из них. Во дворе находятся полицейские, пожарные, спасатели МЧС и медики скорой.