МВД: на Сахалине ищут ворвавшегося в квартиру к девочке и напавшего на нее парня

На Сахалине вслед за девочкой в квартиру ворвался парень и потребовал молчать МВД: на Сахалине ищут ворвавшегося в квартиру к девочке и напавшего на нее парня

Москва7 авг Вести.Полиция разыскивает мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку в Южно-Сахалинске, он ворвался вслед за ней в квартиру, схватил за лицо и потребовал молчать, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД региона.

В городе идут оперативно-разыскные мероприятия. Мама девочки написала заявление в полицию рассказали в ведомстве

По данным МВД, парень схватил девочку за лицо, она закричала и оказала сопротивление. Он скрылся. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения дома, кадры опубликовала мама девочки в соцсети.