Москва7 авгВести.Полиция разыскивает мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку в Южно-Сахалинске, он ворвался вслед за ней в квартиру, схватил за лицо и потребовал молчать, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД региона.
В городе идут оперативно-разыскные мероприятия. Мама девочки написала заявление в полициюрассказали в ведомстве
По данным МВД, парень схватил девочку за лицо, она закричала и оказала сопротивление. Он скрылся. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения дома, кадры опубликовала мама девочки в соцсети.