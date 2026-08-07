Москва7 авгВести.В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту нападения несовершеннолетнего на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК по Сахалинской области в Telegram-канале.
Ранее ведомство информировало, что по размещенной в соцсетях информации проводится процессуальная проверка.
По предварительным данным, днем 6 августа на улице Амурской в Южно-Сахалинске несовершеннолетний проследовал за 10-летней девочкой в подъезд многоквартирного дома.
Следственное управление СК России по Сахалинской области информирует о возбуждении уголовного дела по факту нападения на несовершеннолетнююговорится в публикации ведомства
Он поднялся вместе с ней на этаж и дождавшись, пока девочка откроет дверь квартиры, ворвался внутрь.
Злоумышленник схватил несовершеннолетнюю за лицо и потребовал молчать, но девочка закричала и оказала сопротивление. Это спугнуло нападавшего, и он скрылся.