На Сахалине возбудили дело после нападения подростка на 10-летнюю девочку

Несовершеннолетний напал на девочку в Южно-Сахалинске, возбуждено дело На Сахалине возбудили дело после нападения подростка на 10-летнюю девочку

Москва7 авг Вести.В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту нападения несовершеннолетнего на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК по Сахалинской области в Telegram-канале.

Ранее ведомство информировало, что по размещенной в соцсетях информации проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, днем 6 августа на улице Амурской в Южно-Сахалинске несовершеннолетний проследовал за 10-летней девочкой в подъезд многоквартирного дома.

Следственное управление СК России по Сахалинской области информирует о возбуждении уголовного дела по факту нападения на несовершеннолетнюю говорится в публикации ведомства

Он поднялся вместе с ней на этаж и дождавшись, пока девочка откроет дверь квартиры, ворвался внутрь.

Злоумышленник схватил несовершеннолетнюю за лицо и потребовал молчать, но девочка закричала и оказала сопротивление. Это спугнуло нападавшего, и он скрылся.