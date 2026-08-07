Бастрыкину доложат о нападении несовершеннолетнего на девочку в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске подросток напал на девочку в ее квартире, возбуждено дело Бастрыкину доложат о нападении несовершеннолетнего на девочку в Южно-Сахалинске

Москва7 авг Вести.Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения подростка на 10-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. О этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Отмечается, что несовершеннолетний проследовал за девочкой в подъезд многоквартирного дома и ворвался в ее квартиру. Юноша схватил девочку за лицо и велел молчать, однако она оказала сопротивление. После этого нападавший скрылся.

Следственными органами СК России по Сахалинской области по данному факту расследуется уголовное дело отмечается в сообщении

Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.