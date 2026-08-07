Москва7 авгВести.Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения подростка на 10-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. О этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
Отмечается, что несовершеннолетний проследовал за девочкой в подъезд многоквартирного дома и ворвался в ее квартиру. Юноша схватил девочку за лицо и велел молчать, однако она оказала сопротивление. После этого нападавший скрылся.
Следственными органами СК России по Сахалинской области по данному факту расследуется уголовное делоотмечается в сообщении
Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.