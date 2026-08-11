Москва11 авгВести.Шесть человек вывели спасатели из жилого дома в Южно-Сахалинске, в котором загорелся электрощит и произошло сильное задымление, сообщается в MAX-канале МЧС Сахалинской области.
Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Анкудинова. Дым заполнил пространство со второго по пятый этаж и начал проникать в квартиры.
Звенья газодымозащитной службы вывели шесть жителей на свежий воздух. Никто не пострадалотмечается в сообщении
Пожар ликвидирован огнетушителем. На месте работали восемь сотрудников и две единицы спецтехники.