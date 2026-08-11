Сотрудники МЧС спасли из пожара в жилом доме Южно-Сахалинска шесть человек

Пожарные эвакуировали из горящего дома в Южно-Сахалинске шесть человек Сотрудники МЧС спасли из пожара в жилом доме Южно-Сахалинска шесть человек

Москва11 авг Вести.Шесть человек вывели спасатели из жилого дома в Южно-Сахалинске, в котором загорелся электрощит и произошло сильное задымление, сообщается в MAX-канале МЧС Сахалинской области.

Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Анкудинова. Дым заполнил пространство со второго по пятый этаж и начал проникать в квартиры.

Звенья газодымозащитной службы вывели шесть жителей на свежий воздух. Никто не пострадал отмечается в сообщении

Пожар ликвидирован огнетушителем. На месте работали восемь сотрудников и две единицы спецтехники.