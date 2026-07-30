Москва30 июлВести.Пятнадцать жильцов пятиэтажного многоквартирного дома в Южно-Сахалинске, в одной из квартир которого произошел пожар, эвакуировали сотрудники МЧС России, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.
Очаг возгорания находился на кухне: там загорелись вещи и стол. Весь подъезд заполнился дымом.
Огнеборцы вывели 15 жильцов из соседних квартир на свежий воздухнаписали в пресс-службе
Пожар на четырех квадратных метрах ликвидирован силами 13 специалистов на пяти единицах техники. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.
Причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.