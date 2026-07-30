Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек при пожаре в пятиэтажке Южно-Сахалинска

Пятнадцать человек эвакуировали спасатели из горящего дома на Сахалине Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек при пожаре в пятиэтажке Южно-Сахалинска

Москва30 июл Вести.Пятнадцать жильцов пятиэтажного многоквартирного дома в Южно-Сахалинске, в одной из квартир которого произошел пожар, эвакуировали сотрудники МЧС России, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.

Очаг возгорания находился на кухне: там загорелись вещи и стол. Весь подъезд заполнился дымом.

Огнеборцы вывели 15 жильцов из соседних квартир на свежий воздух написали в пресс-службе

Пожар на четырех квадратных метрах ликвидирован силами 13 специалистов на пяти единицах техники. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.