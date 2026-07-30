Житель Брянска арестован по обвинению в убийстве, совершенном в 1999 году

В Брянске арестован мужчина, обвиняемый в совершении убийства в 1999 году Житель Брянска арестован по обвинению в убийстве, совершенном в 1999 году

Москва30 июл Вести.В Брянске местный житель арестован по обвинению в убийстве, совершенном в октябре 1999 года. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

21 октября 1999 года в одной из квартир дома по улице Полесской было обнаружено тело хозяйки жилища с признаками насильственной смерти. Кроме того, из квартиры пропали золотые украшения.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако работа продолжалась. Так, удалось установить, что один из свидетелей ранее был подкуплен, а двое других скрывали сведения об убийстве из-за совместной с фигурантом криминальной деятельности.

В результате получены сведения, опровергающие алиби, выдвинутое подозреваемым… По подозрению в совершении убийства … задержан 56-летний местный житель. Фигурант опознан установленными свидетелями преступления, между ними проведены очные ставки, изобличающие подозреваемого в его совершении говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Предварительно установлено, что в тот день мужчина напал на пострадавшую и задушил ее, а затем похитил золотые украшения и скрылся с места.

По данному факту уголовное дело расследуется по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем).

Фигуранту предъявили обвинение и арестовали.