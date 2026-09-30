В Санкт-Петербурге при пожаре в квартире погиб мужчина, трое пострадали

В Петербурге один человек погиб при пожаре из-за возможного возгорания самоката В Санкт-Петербурге при пожаре в квартире погиб мужчина, трое пострадали

Москва30 сен Вести.В Петербурге возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в квартире, в результате которого один мужчина погиб, еще двоих взрослых и ребенка госпитализировали с травмами. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу в социальной сети "ВКонтакте".

Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в публикации

Инцидент произошел в квартире дома на улице Комсомола в среду, 30 сентября. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аккумулятор от электросамоката.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.