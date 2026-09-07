Москва7 сенВести.В Санкт-Петербурге в результате пожара в Приморском районе один человек погиб и один пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Северной столице.
Возгорание произошло днем 7 сентября, в понедельник, в доме в Мшинском переулке. Огонь охватил 10 квадратных метров.
В результате пожара погиб человек и пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Причины возгорания и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.