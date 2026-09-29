Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Петербурге

При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб мужчина Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Петербурге

Москва29 сен Вести.Ночью 29 сентября при пожаре в жилом доме в Калининском районе Санкт-Петербурга погиб мужчина. Об этом сообщил городской главк МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 1.08. Возгорание произошло на жилом доме на Светлановском проспекте.

На третьем этаже жилого дома в трехкомнатной квартире площадью 80 кв. м, происходило горение обстановки кухни на площади 7 кв. м и балкона на площади 5 кв. м. На четвертом этаже горел балкон на площади 5 кв. метров. В результате пожара погиб мужчина говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

К тушению огня привлекались три единицы техники и 14 спасателей. В 1.44 пожар был ликвидирован.